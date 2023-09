Ausblick: Mit dem Sprung über 15.400 Punkte sei der NASDAQ 100 gleichzeitig zum August-Ende auch über die Juli-Abwärtstrendgerade gestiegen.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite könne die erste Hürde direkt bei 15.500 Punkten vermerkt werden. Gelinge dort der Re-Break - der idealerweise auf Schlusskursbasis erfolgen sollte -, würde sich weiteres Aufwärtspotenzial bis an das 2021er September-Top bei 15.701 eröffnen, womit auch das kleine Gap vom 2. August vollständig geschlossen werden könnte. Der nächste Widerstand wäre dann am bisherigen Jahreshoch vom 19. Juli bei 15.932 zu finden, bevor es anschließend um die 16.000er Marke gehen würde.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne die erste Unterstützung nun an der Juli-Abwärtstrendgerade bei 15.400 angetragen werden, es folge das Juni-Hoch bei 15.285 Punkten, darunter sollten dann das 2022er März-Top bei 15.265 und die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell bei 15.247) stützend wirken. Falle der NASDAQ 100 allerdings an bzw. unter die 15.000er Schwelle zurück, käme das Juli-Tief bei 14.925 als Unterstützung infrage. Würden die Notierungen dort keinen Halt finden, dürfte das Verlaufstief vom 26. Juni bei 14.687 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor das August-Tief bei 14.558 mit dem GD100 in den Fokus rücken würde. (04.09.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 startete am Freitag mit einem Endstand bei 15.491 (-0,1%) in den neuen Monat, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Für die Tech-Werte im NASDAQ 100 sei es in der vergangenen Handelswoche weiter aufwärts gegangen. Dabei hätten die Notierungen bis einschließlich Donnerstag 3,7% zugelegt und das Minus für den August damit auf 1,6% eingedämmt. Zum Start in den September hätten die Kurse die vorherigen Gewinne konsolidiert und - nachdem es zuvor noch für den Anstieg auf das Wochenhoch bei 15.619 gereicht habe - zur Schlussglocke rund 10 Punkte (0,1%) auf 15.491 abgegeben.