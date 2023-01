Und auch der Start ins neue Jahr sei nicht wirklich geglückt. Die Stimmung sei entsprechend gedrückt: In der jährlichen Umfrage von Bloomberg habe nur rund die Hälfte der Befragten angegeben, dass sie den Sektor kaufen würden - aber nur selektiv.



Für schlechte Laune habe in dieser Woche einmal mehr die US-Notenbank gesorgt, die am Mittwoch das Protokoll ihrer letzten Sitzung veröffentlicht habe. Zwar habe die FED nach einer Serie aggressiver Zinsschritte für dieses Jahr ein langsameres Tempo bei der Straffung ihrer Geldpolitik signalisiert - ersten Hoffnungen, dass die Hüter des Dollar in der zweiten Jahreshälfte ihre Zinsen wieder senken könnten, sei jedoch der Boden entzogen worden.



Die Liquiditätsverknappung treffe vor allem die Wachstumsunternehmen. Höhere Zinsen bei der Berechnung ihres Unternehmenswerts würden dazu führen, dass die künftigen Gewinne aus heutiger Sicht weniger wert seien. Doch noch sei das Jahr jung - und welche Überraschungen 2023 parat halten werde, sei aktuell noch völlig ungewiss. Ein Comeback der Technologiewerte sei daher trotz der nach wie vor herausfordernden Gemengelage durchaus möglich. (06.01.2023/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Dem Tech-Sektor macht weiterhin die Geldpolitik zu schaffen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Folgt nach dem desaströsen Abschneiden in 2022 nun die Trendwende? Um diese Frage zu beantworten, bedürfe es des Blicks in die Kristallkugel - und der sei in der Regel nicht allzu zuverlässig. Fakt sei: 2022 habe der NASDAQ 100 in etwa 35 Prozent an Wert eingebüßt, während die Schwergewichte Meta Platforms und Tesla zwischen Anfang Januar und Ende Dezember sogar rund zwei Drittel ihres Wertes verloren hätten.