Ihr mögliches Kalkül: Diese Unternehmen seien besser positioniert, um einen potenziellen wirtschaftlichen Abschwung zu überstehen, und würden überproportional von einem Rückgang der Anleiherenditen profitieren. Angesichts der jüngsten Marktverwerfungen preise die Wall Street zunehmend das Zahlungsausfallrisiko und das Potenzial der Firmen ein, die Kapital benötigen würden - und belohne diejenigen, die keine zusätzlichen Mittel zum Überleben brauchen würden.



Unterstützend für die Tech-Aktien hätten auch die Spekulationen auf eine geringere Leitzinserhöhung der US-Notenbank gewirkt. Optimisten würden hoffen, dass die FED am kommenden Mittwoch ihre Serie von Zinsanhebungen von 0,25 auf zuletzt 4,75 Prozent beende, um den wankenden Finanzhäusern zu helfen. Dies wäre vorteilhaft für die NASDAQ-Titel, da noch höhere Zinsen bei der Berechnung des Firmenwerts dazu führen würden, dass künftige Gewinne aus heutiger Sicht weniger wert seien.



Die Stimmung der US-Anleger habe sich derweil deutlich eingetrübt. Der CNN Fear & Greed-Index, der sieben Indikatoren für das Anlegersentiment messe, rangiere mit 24 Punkten im Bereich "extreme Angst". (Ausgabe vom 17.03.2023) (20.03.2023/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die Pleite der Silicon Valley Bank hat die US-Märkte durchgeschüttelt, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Doch während der Dow Jones bis zu diesem Donnerstag kräftig an Wert eingebüßt habe, habe sich der NASDAQ 100 deutlich von seinem Montagstief erholt und sich letztendlich fast unverändert präsentiert. Die Turbulenzen bei den Finanzwerten hätten einige Börsianer dazu veranlasst, ihr Kapital in cashträchtige NASDAQ-Schwergewichte wie Apple und Microsoft umzuschichten, die das Technologiebarometer stabilisiert hätten.