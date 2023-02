Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den weltweiten Märkten hat sich in dieser Woche eingetrübt, wobei die Daten zum Preiswachstum in den USA eine wichtige Rolle spielten, so die Experten von XTB.



Höher als erwartet ausgefallene VPI-Daten (Verbraucherpreise) hätten die Indices in der ersten Wochenhälfte unter Druck gesetzt und dieser Druck sei durch die höher als erwartet ausgefallenen EPI-Daten (Erzeugerpreise) gestern noch verstärkt worden. Diese Daten würden darauf hindeuten, dass die US-Notenbank noch einige Zeit auf ihrem hawkishen Kurs bleiben müsse, bevor sie die Zinserhöhungen pausiere. Hawkishe Kommentare von FED-Mitgliedern hätten diese Vermutungen noch verstärkt. Einige Institute hätten sich ebenfalls entschlossen, ihre Prognosen nach oben zu korrigieren, und Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) beispielsweise rechne nun mit drei weiteren Zinserhöhungen der FED um 25 Basispunkte in diesem Jahr.



Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei einer der am stärksten betroffenen Indices, da er in der Regel am stärksten auf veränderte Aussichten für die Geldpolitik reagiere. Der Index sei um rund 3% von seinem am Mittwochabend erreichten Höchststand gefallen. Der Index teste derzeit den EMA100 im H4. Dieser gleitende Durchschnitt habe in letzter Zeit als Unterstützung fungiert und ein Durchbruch darunter würde das technische Bild verschlechtern. (17.02.2023/ac/a/m)

