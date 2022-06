Paris (www.aktiencheck.de) - Da gibt es nichts schön zu reden: Der US-Technologie-Barometer NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) ist im Verlauf der Woche kräftig unter Druck geraten, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Steigende UnsicherheitUnterdessen würden sich die US-Stimmungsindikatoren in Extrembereichen bewegen, die in der Vergangenheit zu Bodenbildungsprozessen an den Aktienbörsen geführt hätten. Laut der monatlichen Umfrage der Bank of America unter 266 Fondsmanagern seien die Aussichten auf ein globales Wirtschaftswachstum auf ein Rekordtief gesunken. Ähnliche Signale sende der Fear & Greed Index des US-Fernsehsenders CNN. Mit 26 von 100 Punkten habe das Stimmungsbarometer tief im Bereich der Angst notiert. Verschlechtere sich das Anlegerklima nur minimal weiter, erreiche der Index das Level "extreme Angst". Antizyklisch orientierte Anleger könnten daher nun ihre Chance sehen. Ein Blick in die Börsengeschichte zeige aber, dass einmal eingeschlagene Trends auch länger andauern können als erwartet. Ein möglicher Einstieg sollte daher wachsam und behutsam erfolgen. (20.06.2022/ac/a/m)