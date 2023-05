Ausblick: Aus charttechnischer Sicht könne der Ausbruch über den horizontalen Widerstand als bullishes Signal interpretiert werden. Allerdings sollte der Break nun mit weiteren Kursanstiegen bestätigt werden.



Das Long-Szenario: Könne der NASDAQ 100 an die starke Performance der vergangenen Woche anknüpfen, müsste es zunächst (auf Schlusskursbasis) über die aktuelle Jahresbestmarke gehen. Oberhalb von 13.874 Zählern hätten die Kurse Platz für einen Sprint an die 14.000er Barriere. Gelinge auch dort der Durchbruch, würde das Zwischenhoch vom 21. April 2022 bei 14.277 als nächste charttechnische Hürde in den Fokus rücken.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei die erste Unterstützung jetzt am August-Hoch bei 13.721 zu finden, darunter sollte die 13.500er Marke stützend wirken. Falle das Aktienbarometer unter diese Haltelinie zurück, würde das Verlaufshoch vom 12. Mai bei 13.427 als Haltestelle nachrücken. Unterhalb dieses Niveaus kämen anschließend das Top vom 8. Mai bei 13.302 bzw. das Zwischenhoch vom 4. April bei 13.204 als weitere Unterstützungen infrage. Finde der NASDAQ 100 dort keinen Halt, müsste ein Test der 13.000er Barriere und des Volumenmaximums einkalkuliert werden. (22.05.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 verabschiedete sich am Freitag mit einer neuen Jahresbestmarke bei 13.874 ins Wochenende, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Für die Tech-Werte im NASDAQ 100 sei es auch in der dritten Mai-Woche mit einem Plus von 3,5% weiter nach oben gegangen. Während das Wochentief am Montag bei 13.298 Zählern markiert worden sei, hätten sich die Kurse am Freitag auf das aktuelle 2023er Top bei 13.874 Punkten geschraubt. Am Ende einer gewinnträchtigen Woche habe die Aufwärtsdynamik dann jedoch zusehends abgenommen, und das Aktienbarometer habe zur Schlussglocke 0,2% auf einen Endstand bei 13.803 abgegeben. Damit habe der Index auch per Tagesschluss über das August-Top (13.721) steigen können.