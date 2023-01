Während der NASDAQ 100 im Jahr 2022 einen Verlust von rund 33% habe verbuchen müssen, sei es in den ersten drei Januar-Wochen schon 6% nach oben gegangen. Dabei habe der Index bislang jede Woche im Gewinn abschließen können.



Das Long-Szenario: Um die Aufwärtsbewegung fortzusetzen, sollte das Aktienbarometer jetzt auf Schlusskursbasis über das Tageshoch vom Freitag (11.623) steigen und damit den Re-Break über das Volumenmaximum bestätigen. Im Anschluss müsste das Oktober-Top bei 11.682 überboten werden, das zusammen mit dem aktuellen Januar-Hoch einen Bremsbereich bilde. Oberhalb der 12.000er Marke hätten die Notierungen dann Platz bis zur 200-Tage-Linie bei 12.064 und/oder bis zum Dezember-Hoch bei 12.166 Punkten.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei der erste Halt nun wieder am Volumenmaximum zwischen 11.550 und 11.500 zu finden, das zusätzlich vom Mai-Tief bei 11.492 verstärkt werde. Nur wenig tiefer würden die Kurse auf die mittelfristige 100-Tage-Linie treffen, die aktuell bei 11.467 verlaufe. Fänden die Tech-Werte dort keinen Halt, könnte es bei 11.415 zu einem Test des GD50 kommen, bevor ein Rücksetzer bis in den Bereich um 11.200 einkalkuliert werden müsste. (23.01.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit einem Kurssprung von 2,9% machte der NASDAQ 100 am Freitag die dritte Gewinnwoche in Folge perfekt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem die Tech-Werte am vergangenen Mittwoch auf das neue Januar-Top bei 11.690 Punkten hätten steigen können, habe das Aktienbarometer zunächst wieder nach unten abgedreht. Dabei seien die Notierungen am Donnerstag auf 11.252 und damit deutlich unter das Volumenmaximum zurückgefallen. Mit dem starken Rebound am Freitag und dem Tagesgewinn von 2,9% auf 11.619 Zähler habe das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020 allerdings auf Anhieb zurückerobert werden können.