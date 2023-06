Zürich (www.aktiencheck.de) - NASDAQ 100-Chartanalyse der UBS:Dabei seien die Kurse, die am vorangegangenen Freitag das aktuelle 2023er-Top bei 15.285 markiert hätten, zur Wochenmitte unter die viel beachtete 15.000er-Barriere gerutscht und per Wochentief auf 14.795 zurückgefallen. Von dort sei es am Donnerstag zwar noch einmal kurzzeitig über die 15.000er-Schwelle gegangen, die jedoch zum Wochenschluss mit einem Abwärts-Gap erneut unterboten worden sei.Ausblick: Nach dem jüngsten Jahreshoch habe sich im NASDAQ 100 nun eine Korrektur etabliert. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müssten die Notierungen über 15.000 zurückkehren und den Re-Break mit einem Tagesschluss oberhalb der offenen Kurslücke vom Freitag (15.042) bestätigen. Danach könnte sich ein Hochlauf bis an das Vorwochenhoch bei 15.127 anschließen, das zusammen mit dem 2022er-April-Hoch bei 15.162 einen Bremsbereich bilde. Oberhalb dieses Levels hätten die Kurse Platz bis zum März-Top aus dem Vorjahr bei 15.265 Punkten, bevor die aktuelle Jahresbestmarke in den Fokus rücken würde. Das Short-Szenario: Setze der NASDAQ 100 seine Abwärtstendenz zum Start in die neue Börsenwoche fort, müsste zunächst auf das Vorwochentief bei 14.795 geachtet werden, das zusammen mit dem Bereich um 14.750 die erste Auffangzone bilde. Würden die Tech-Werte auf Schlusskursbasis unter dieses Niveau fallen, würden die Verlaufshochs aus den vergangenen Wochen zwischen 14.673 und 14.596 als mögliche Haltestellen nachrücken. Darunter sollte dann die 14.500er-Marke stützend wirken, bevor es zu einer Ausweitung der Verkäufe bis an das Monatstief vom 1. Juni bei 14.220 komme. (26.06.2023/ac/a/m)