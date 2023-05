Ausblick: Auf Wochensicht habe der NASDAQ 100 weitere 3,6% zugelegt und mit dem Ausbruch über die 14.000er Barriere neue Impulse freigesetzt.



Das Long-Szenario: Halte das positive Momentum an (am heutigen Montag seien die US-Börsen feiertagsbeding geschlossen), sollte das Aktienbarometer nun zunächst die offene Kurslücke vom 6. April 2022 zwischen 14.639 und 14.821 Punkten schließen. Darüber hätten die Notierungen Platz bis zur 15.000er Marke. Gelinge der Ausbruch über diesen Bremsbereich, könnten die Kurse an das 2022er April-Top bei 15.162 oder an das März-Top aus dem Vorjahr bei 15.265 Zählern heranlaufen.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei der erste Halt jetzt am Zwischenhoch vom 21. April 2022 bei 14.277 zu finden. Falle der NASDAQ 100 unter diese Haltelinie, müsste mit einem Test der 14.000er Schwelle gerechnet werden. Gehe der schief, wäre ein Rücksetzer an das Verlaufshoch vom vergangenen Montag bei 13.894 möglich, bevor das 2022er August-Hoch bei 13.721 stützend wirken sollte. Darunter könnte es dann zur Schließung der offenen Kurslücke vom Donnerstag bei 13.604 Punkten kommen. Nach einem Gap-Close würde schließlich der Bereich rund um die 13.500er Schwelle als mögliche Auffangzone nachrücken. (29.05.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 sattelte am Freitag weitere 2,6% auf und markierte bei 14.329 Punkten das nächste Jahreshoch, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Eine mögliche Einigung im US-Schuldenstreit habe zum Wochenschluss im NASDAQ 100 für weiteren Kursauftrieb gesorgt. Nachdem die Notierungen am Mittwoch noch auf das Wochentief bei 13.521 zurückgefallen seien, hätten die Tech-Werte in den beiden Folgesitzungen nach oben abgedreht. Dabei hätten die Kurse am Donnerstag ein 317 Punkte breites Aufwärts-Gap in den Chart gerissen, das bislang nicht geschlossen worden sei. In der Spitze habe sich der Index am Freitag bis auf 14.329 geschraubt und sei schließlich bei 14.298 Punkten aus dem Handel gegangen.