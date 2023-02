Ausblick: Mit dem Sprung über 12.000 Punkte habe der NASDAQ 100 Ende Januar die März-Abwärtstrendgerade und die 200-Tage-Linie überbieten können, womit sich das Chartbild zunächst deutlich aufgehellt habe. In der jüngsten Konsolidierungsphase habe sich das bullishe Momentum jedoch wieder abgeschwächt.



Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite freizusetzen, müsste es im ersten Schritt über 12.500 gehen. Darüber sollte das aktuelle Jahreshoch bei 12.881 überboten werden. Dabei sollten die Notierungen auch über das Juni-Top bei 12.898 steigen, um danach einen Sprint an die runde 13.000er Marke zu lancieren. Die nächsten Widerstände könnten dann am 2022er März- und Februar-Tief bei 13.020 bzw. 13.065 angetragen werden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte jetzt zunächst der Bereich um 12.250 mit dem Verlaufshoch vom 27. Januar (12.248) stützend wirken. Darunter könnte sich Abwärtspotenzial bis zum Tagestief vom Freitag und der 12.200er Marke eröffnen. Würden die Tech-Werte dort keinen Halt finden, dürfte die Unterstützung bei 12.179/12.176 angesteuert werden, die zusammen mit dem Dezember-Hoch bei 12.166 eine Auffangzone bilde. Falle der NASDAQ 100 unter dieses Level zurück, könnte es zu einem Test der 12.000er Schwelle und/oder des GD200 kommen. (13.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den NASDAQ 100 ging es in der zweiten Februar-Woche um insgesamt 2,1% auf 12.305 Punkte nach unten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der Tech-Index am 2. Februar per Aufwärts-Gap auf ein neues Jahreshoch bei 12.881 gestiegen sei, hätten die Notierungen danach wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Die Konsolidierung habe dabei auch in der vergangenen Woche den Kursverlauf geprägt: Vom zwischenzeitlichen Anstieg auf das Wochenhoch bei 12.772 abgesehen, habe der NASDAQ 100 seine Talfahrt vor allem in der zweiten Wochenhälfte fortgesetzt und sei am Freitag auf das Wochentief bei 12.204 Zählern zurückgefallen.