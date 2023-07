Ausblick: Für die erste Juli-Woche stehe beim NASDAQ 100 ein Minus von 0,9% zu Buche. Zudem sei am Freitag im Tageskerzenchart eine lange obere Lunte entstanden, die ebenfalls zur Vorsicht mahne.



Das Long-Szenario: Um wieder nach oben durchzustarten, müsste der Index im ersten Schritt über das 2022er April-Hoch bei 15.162 steigen und im Anschluss sowohl das 2022er März-Top bei 15.265 als auch das Vorwochenhoch überbieten. Direkt darüber könnte dann das aktuelle 2023er Hoch vom 16. Juni bei 15.285 angesteuert werden. Springe das Aktienbarometer auf eine neue Jahresbestmarke, hätten die Notierungen anschließend Platz bis in den Bereich des 2021er September-Tops bei 15.701 Punkten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt dagegen nun wieder an der runden 15.000er Schwelle zu finden. Sollte der NASDAQ 100 per Tagesschluss unter diese Haltelinie fallen, könnte es - über das Vorwochentief hinweg - zu einem Gap-Close bei 14.940 kommen. Würden die Tech-Werte dort nicht nach oben drehen (Stichwort Pullback), müsste mit einer Ausweitung der Korrektur bis an das Verlaufstief vom 26. Juni bei 14.687 Zählern gerechnet werden. Darunter sollten die Tops zwischen 14.663 und 14.596 Punkten stützend wirken. (10.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 hat am Freitag nach einem robusten US-Arbeitsmarktbericht 0,4% auf 15.037 Punkte verloren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem das erste Börsenhalbjahr mit einem Rekordgewinn von 38,8% geendet habe, sei der Start in den Juli verhaltener ausgefallen. Während die Notierungen am Mittwoch bis auf 15.275 hätten steigen können, sei es schon am Folgetag auf das Wochentief bei 14.969 und damit erneut unter die viel beachtete 15.000er Schwelle zurückgegangen. Sie habe zwar umgehend zurückerobert werden können, sei am Freitag aber noch einmal in den Fokus geraten; nach den Arbeitsmarktdaten für Juni hätten die Tech-Werte in den Rückwärtsgang geschaltet und seien im Tief auf 15.033 Punkte gefallen.