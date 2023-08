Ausblick: Mit dem Close bei 14.695 habe der Tech-Index das markante Zwischentief vom 26. Juni hauchdünn verteidigt. Seit dem bisherigen Jahreshoch vom 19. Juli bei 15.932 habe das Aktienbarometer jedoch mittlerweile 7,8% an Wert verloren.



Das Long-Szenario: Um die laufende Korrektur zu unterbrechen bzw. umzukehren, sollten die Notierungen zunächst (über das Juli-Tief bei 14.925 hinweg) die 15.000er Marke und die untere Abwärtstrendkanal-Begrenzung überwinden. Oberhalb der runden Tausender-Marke würden der GD50 (aktuell bei 15.193), das 2022er März-Top bei 15.265 und das Juni-Hoch bei 15.285 warten, bevor es um die obere Trendkanalbegrenzung und die 15.500er-Marke gehen würde.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite würden sich die Blicke dagegen direkt auf das Verlaufstief vom 26. Juni. Fällt der Index per Tagesschluss unter diese Haltelinie richten, müsste mit einem Test der 100-Tage-Linie gerechnet werden, die aktuell bei 14.294 verlaufe. Gehe der schief und rutschen die Kurse auf Schlusskursbasis unter den mittelfristigen Durchschnitt ab, könnte sich die Abwärtsbewegung - begünstigt durch den volumenarmen Korridor - bis in den Bereich um 14.000 Punkte beschleunigen. Darunter ließe sich der nächste Halt dann am 2022er August-Top bei 13.721 Zählern antragen. (21.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 fiel am Freitag um 0,1% auf 14.695 zurück und beendete die Woche mit einem Gesamtminus von 2,2%, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Schwache Wochenperformance für die Tech-Werte - während der NASDAQ 100 am Montag noch auf das Wochenhoch bei 15.206 habe steigen können, seien die Kurse im Anschluss nach unten abgedreht. Dabei sei es am Dienstag unter den GD50 und zur Wochenmitte auch unter die 15.000er Barriere zurückgegangen. Im Tief hätten die Notierungen am Freitag bei 14.558 Zählern und damit auf dem niedrigsten Stand seit dem 9. Juni aufgesetzt.