Ausblick: Nach dem erfolgreichen Ausbruch aus dem Februar-Abwärtstrendkanal sei das Chartbild derzeit zunächst bullish zu werten, zumal sich der Kursverlauf der vergangenen Wochen auch als charttechnische Flagge interpretieren lasse.



Das Long-Szenario: Könne der Index das aktuelle Aufwärtsmomentum nutzen und über das Verlaufshoch vom Freitag steigen, würde sofort das Top vom 15. Februar bei 12.689 als Widerstand nachrücken. Gelinge dort ebenfalls der Break, hätten die Tech-Werte Platz bis an das September-Hoch bei 12.753, bevor es anschließend bereits um das aktuelle Jahreshoch vom 2. Februar bei 12.881 gehen könnte.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt nun wieder am Zwischenhoch vom 6. März bei 12.467 zu finden, darunter sollte das Verlaufshoch vom 9. März bei 12.340 stützend wirken. Falle der Index erneut unter dieses Niveau, müsste mit einem Test der Februar-Abwärtstrendgerade gerechnet werden, die zusammen mit dem Dezember-Top bei 12.166 eine Doppelunterstützung bilde. Ein Rückfall in den Februar-Abwärtstrendkanal wäre ein bearishes Signal und könnte eine Korrektur bis zum Volumenmaximum bzw. der runden 12.000er Barriere begünstigen. (20.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) ging am Freitag zwar leichter aus dem Handel, konnte auf Wochensicht aber 5,8% zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während die Tech-Werte am 12. März unter die 12.000er Barriere und im Anschluss sogar unter den trendentscheidenden GD200 zurückgefallen seien - im Tief habe der NASDAQ 100 am vergangenen Montag bei 11.695 Punkten aufgesetzt -, sei es in den nachfolgenden Sitzungen wieder aufwärts gegangen. Dabei hätten die Notierungen neben der 200-Tage-Linie auch die 12.000er Schwelle mit dem Volumenmaximum zurückerobern und sich am Freitag auf ein neues März-Top bei 12.674 Zählern schieben können. Von dort seien die Kurse allerdings nach unten gedreht und hätten 0,5% auf 12.520 Punkte abgegeben.