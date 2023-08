Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Keine Frage: Die US-Technologiewerte liefen zuletzt Gefahr eine kleine Topformation auszuprägen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Um beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) eine obere Umkehr zu verhindern, sei es essentiell die horizontalen Haltemarken bei 14.600 Punkten zu verteidigen gewesen. Die Bedeutung dieser Schlüsselzone werde noch zusätzlich durch zwei unterschiedliche Fibonacci-Retracements (14.707/14.636 Punkte) untermauert. Damit hätten die Analysten das Risikolevel schon mal klar umrissen. Dank der jüngsten Rückeroberung der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.225 Punkten) könnten sich Anleger nicht nur Hoffnungen auf ein Halten der o. g. Bastion, sondern auch auf eine kurzfristige Bodenbildung machen. Auf der Indikatorenseite würden sich die jüngsten Kursavancen in der Ausprägung eines neuen MACD-Kaufsignals niederschlagen. Rein rechnerisch halte die diskutierte Bodenbildung sogar ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 700 Punkten bereit. Letzteres würde ausreichen, um nochmals Kurs auf das jüngste Bewegungshoch vom Juli bei 15.932 Punkten zu nehmen. Auf dem Weg in diese Region markiere das Abwärtsgap von Anfang August bei 15.561/15.637 Punkten ein wichtiges Etappenziel. (31.08.2023/ac/a/m)

