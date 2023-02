Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die amerikanischen Technologietitel haben zuletzt die charttechnische Kurve bekommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Neben dem Bruch des gut einjährigen Abwärtstrends und der Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 11.794/11.926 Punkten) trage vor allem der abgeschlossene Doppelboden dazu bei. Seit dem jüngsten Verlaufshoch bei 12.881 Punkten gönne sich der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) allerdings eine konstruktive Verschnaufpause. Das Luftholen der letzten Tage sei dabei aus zwei Gründen als "gesund" zu bezeichnen. Zum einen liege das Tech-Aktien-Barometer stabil oberhalb der eingangs erwähnten Ausbruchsmarken, welche die Bodenbildung vervollständigen würden. Zum anderen vollziehe sich die Kursentwicklung der letzten beiden Wochen in Form einer trendbestätigenden Flagge. Entsprechend würde ein nachhaltiger Anstieg über die Marke von 12.600 Punkten das beschriebene Konsolidierungsmuster nach oben auflösen und den Weg in Richtung eines neuen Verlaufshochs ebnen. Das Kursziel - abgeleitet aus der unteren Umkehr - lasse sich auf rund 13.700 Punkte taxieren. Dieses Ziellevel werde lehrbuchmäßig durch das August-Hoch bei 13.721 Punkten untermauert. Als strategische Absicherung sei dagegen weiterhin der Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 11.926 Punkten) prädestiniert. (16.02.2023/ac/a/m)



