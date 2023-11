Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den Bären boten sich beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) in den letzten Wochen einige Gelegenheiten zum Austoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch unter dem Strich seien diese allesamt nicht genutzt worden. Charttechnisch habe zuletzt vor allem die Rückeroberung der Schlüsselzone bei 14.600/14.700 Punkten zur Verbesserung der Chartlage beigetragen. Zur Erinnerung: Diese Zone definiere die Nackenlinie einer vermeintlichen Topformation, werde durch zwei verschiedene Fibonacci-Retracements (14.636/14.707 Punkte) untermauert und habe zuletzt mit einem Aufwärtsgap (14.678 zu 14.793 Punkte) zurückerobert werden können. Die Gretchenfrage sei nun, ob die Kursentwicklung seit Sommer sich letztlich nicht doch als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge herauskristallisiere. Hierfür sei ein nachhaltiger Spurt über den Mitte Juli etablierten Abwärtstrend (akt. bei 15.150 Punkten) vonnöten. Gelinge der diskutierte Befreiungsschlag, rücke das bisherige Jahreshoch bei 15.932 Punkten wieder in den Mittelpunkt. Rein rechnerisch halte die mögliche Flaggenkonsolidierung sogar ein ausreichendes Anschlusspotenzial bereit, um langfristig das historische Allzeithoch bei 16.765 Punkten ins Visier zu nehmen. Als enger Stop-Loss sei die 50-Tage-Linie (akt. Bei 14.960 Punkten) prädestiniert (09.11.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Nasdaq 100



