Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trotz der aktuellen Marktturbulenzen hat sich der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) in den letzten Handelstagen mehr als wacker geschlagen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Unter dem Strich hätten die Technologietitel die gleitenden Durchschnitte der letzten 50 bzw. 200 Wochen (akt. bei 12.066/11.904 Punkten) - und damit auch den vorangegangenen Doppelboden - verteidigen können. Apropos Glättungslinien: Der kürzerfristige Durchschnitt habe hier den längerfristigen zuletzt von unten nach oben geschnitten, sodass ein sog. "golden cross" entstehe. Charttechnisch komme der Sprung über den Korrekturtrend seit Anfang Februar hinzu, wodurch die Konsolidierung der letzten Wochen letztlich eine klassische Korrekturflagge darstelle. Neben der Bodenbildung liege also noch ein weiteres konstruktives Chartmuster vor. Perspektivisch ergebe sich aus der unteren Umkehr ein rechnerisches Anlaufziel bei rund 13.700 Punkten. Diese Zielmarke harmoniere bestens mit den Hochs vom August 2022 (13.721 Punkten). Um den Ausbruch nicht zu gefährden, sollte zukünftig die o. g. 200-Wochen-Linie nicht mehr nachhaltig unterschritten werden. (21.03.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Nasdaq 100



mehr >