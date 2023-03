Ausblick: Dank des Kurssprungs vom Freitag habe der Index das Wochenergebnis auf 2,7% verbessert und die jüngsten Abwärtstendenzen vorerst umgekehrt.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite hätten die Tech-Werte jetzt zunächst Platz bis an die untere Kante des offenen Gaps vom 17. Februar bei 12.386 Zählern. Könne die Lücke vollständig geschlossen werden - was oberhalb von 12.440 der Fall wäre -, dürfte sich weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich des Verlaufshochs vom 15. Februar bei 12.689 eröffnen. Darüber würde dann bereits das bisherige 2023er Top in den Fokus rücken, das am 2. Februar bei 12.881 Zählern markiert worden sei.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei der erste Halt dagegen nun am vormaligen Widerstand rund um 12.227 zu finden. Würden die Notierungen unter dieses Level zurückfallen, müsste zunächst auf das Dezember-Top bei 12.166 geachtet werden. Würden die Kurse dort nach unten durchbrechen, dürfte die obere Kante der offenen Kurslücke vom Freitag bei 12.095 angesteuert werden. Komme es zu einem Gap-Close unterhalb von 12.045 Punkten, könnte sich ein Dip an die 12.000er Marke anschließen. Darunter würde die langfristige 200-Tage-Linie bei 11.902 Punkten wieder in den Fokus rücken. (06.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für die Tech-Werte im NASDAQ 100 stand am Freitagabend ein Plus von 2% auf 12.291 Punkte zu Buche, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der Index am vergangenen Donnerstag unter die trendentscheidende 200-Tage-Linie auf ein neues März-Tief bei 11.830 abgerutscht sei, sei es noch am gleichen Tag zu einer starken Umkehr gekommen, die das Aktienbarometer zurück über den langfristigen Durchschnitt und per Tagesschluss auch zurück über die runde 12.000er Barriere getragen habe. Am Freitag habe der NASDAQ 100 an die starke Aufwärtsdynamik vom Vortag anknüpfen und per Gap-up auf den höchsten Stand (Tageshoch bei 12.300 Punkten) seit Mitte Februar steigen können.