Ausblick: Nach der Konsolidierungsphase vom Wochenanfang habe der NASDAQ 100 zum Wochenschluss an die starke Aufwärtstendenz der Vorwochen angeknüpft und seine Kletterpartie nach Norden fortgesetzt.



Das Long-Szenario: Damit sich der Ausbruch über die 13.000er Barriere nicht als Fehlsignal entpuppe, sollte der Index den Break jetzt mit weiteren Kursgewinnen oberhalb des aktuellen Jahreshochs (13.189) bestätigen. Dabei hätten die Tech-Werte aus charttechnischer Sicht sogar Platz bis an das August-Top bei 13.721 Punkten. Darüber wäre die 14.000er Marke als Widerstand zu nennen, bevor es um das Top vom 21. April bei 14.277 gehen würde.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe hingegen die 13.000er Schwelle im Fokus. Würden die Notierungen per Tagesschluss unter diesen Halt fallen, müsste auf das Februar-Top bei 12.881 Zählern geachtet werden. Unterhalb dieses Niveaus könnte ein Rücksetzer in Richtung des September-Tops bei 12.753 angestoßen werden. Würden die Kurse dort ebenfalls keine Unterstützung finden, sollte ein Test des Zwischenhochs vom 15. Februar bei 12.689 Punkten einkalkuliert werden, bevor über eine Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich um 12.500 Zählern nachgedacht werden müsste. Darunter dürfte das Verlaufshoch vom 6. März bei 12.467 einen charttechnischen Halt bilden. (03.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den NASDAQ 100 ging es am letzten Handelstag im März mit 13.189 Punkten auf den höchsten Stand seit August 2022, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Mit dem Endstand bei 13.181 und dem Tageshoch bei 13.189 habe der Tech-Index am Freitag sowohl per Schlusskurs als auch auf Intraday-Basis eine neue 2023er Bestmarke markiert. Gleichzeitig hätten sich die Notierungen erstmals im laufenden Jahr über die runde 13.000er Barriere geschraubt und die Woche (+3,3%) und den abgelaufenen Monat (+9,5%) im Gewinn beendet. Für das erste Quartal 2023 könne mit einem Plus von 20,5% ebenfalls eine positive Bilanz verbucht werden.