Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Einen der derzeit spannendsten Chartverläufe finden Anlegerinnen und Anleger aktuell im amerikanischen Technologiesektor vor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das liege an unterschiedlichen Faktoren. Zunächst würden der Bruch des Abwärtstrends seit Dezember 2022 sowie der jüngste Doppelboden die Ambitionen der Bullen unterstreichen. Gleichzeitig befinde sich der NASDAQ 100® ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) seit Anfang Februar im Korrekturmodus. Charttechnisch schlage sich das beschriebene Innehalten in der Ausprägung einer klassischen Flagge nieder. Und noch ein dritter Aspekt sei derzeit wichtig: Bei den Glättungslinien stehe nicht nur die Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 11.904 Punkten) zu Buche, sondern es könnte zeitnah auch zu einem positiven Schnittmuster zwischen der langfristigen Glättung und dem 50-Tages-Pendant (akt. bei 11.846 Punkten) kommen. Per saldo spitze sich die charttechnische Ausgangslage immer weiter zu - ein Ausbruch dürfte den nächsten Trendimpuls nach sich ziehen. Dabei definieren die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt eine "bullishe" Auflösung der oben genannten Flagge (obere Begrenzung akt. bei 11.409 Punkten) als Signalgeber auf der Oberseite, während gen Süden die beiden genannten Durchschnitte Taktstockfunktion besitzen. (09.03.2023/ac/a/m)