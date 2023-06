Ausblick: Seit dem Kurssprung Ende Mai laufe der NASDAQ 100 in einer rund 450 Punkte breiten Schiebezone seitwärts.



Das Long-Szenario: Gehe es jetzt auf Schlusskursbasis über das aktuelle 2023er Top, müsste im Anschluss die offene Kurslücke vom 6. April 2022 bei 14.821 vollständig geschlossen werden. Darüber hätten die Kurse zunächst Platz für einen Anstieg bis an die runde 15.000er Barriere, bevor das 2022er April-Hoch bei 15.162 und das März-Top aus dem Vorjahr bei 15.265 als weitere charttechnische Widerstände infrage kämen.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne der erste Halt dagegen bei 14.500 angetragen werden. Darunter sollte auf das Vorwochenhoch bei 14.284 geachtet werden, das in Kombination mit dem Zwischenhoch vom 21. April 2022 bei 14.277 und dem Verlaufstief vom 31. Mai bei 14.216 eine Auffangzone bilde. Würden die Kurse unter dieses Level fallen (wichtig: per Tagesschluss), wäre eine Abwärtsbewegung bis an die 14.000er Schwelle denkbar. Unterhalb dieser Haltelinie könnte es anschließend zu einer Ausweitung des Rücksetzers bis an die obere Kante der offenen Kurslücke vom 25. Mai bei 13.812 kommen. (12.06.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Obwohl der NASDAQ 100 am Freitag das nächste Jahreshoch markieren konnte, stecken die Tech-Werte in einer Seitwärtsbewegung fest, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die Tech-Werte zum Wochenstart auf 14.663 Punkte gestiegen seien, hätten die Notierungen in den nachfolgenden Sitzungen Tempo herausgekommen und seien zunächst auf das Wochentief bei 14.284 Zählern abgesackt. Wie schon in den beiden Vorwochen habe das Tief zur Wochenmitte jedoch den Auftakt zu einer Erholung gebildet, die jeweils zu einer neuen Jahresbestmarke geführt habe. Folgerichtig habe das Aktienbarometer am Freitag bei 14.673 Punkten das aktuelle 2023er Top markiert, sei zur Schlussglocke aber auf 14.528 (+0,3%) zurückgefallen.