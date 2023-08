Ausblick: Mit dem Rücksetzer am Freitag habe der NASDAQ 100 das März-Hoch aus dem Vorjahr bei 15.265 Punkten auf den Prüfstand gestellt.



Das Long-Szenario: Für einen Turnaround (Stichwort Pullback) müssten sich die Tech-Werte jetzt am Verlaufshoch vom 5. Juli bei 15.275 nach oben abdrücken und über das Top vom 16. Juni (15.285) steigen. Direkt im Anschluss sollte dann die 15.500er Schwelle überboten werden. Gelinge der Break per Tagesschluss, hätten die Notierungen Chancen für einen Hochlauf an das 2021er September-Top bei 15.701 und/ oder das Zwischenhoch vom 31. Juli bei 15.804. Damit könnte gleichzeitig auch die offene Kurslücke vom Mittwoch vollständig geschlossen werden.



Das Short-Szenario: Setze sich die jüngste Abwärtsbewegung stattdessen fort, würde das offene Gap vom 12. Juli in den Fokus rücken, dessen untere Kante bei 15.135 Punkten zu finden sei. Komme es zur vollständigen Schließung der Kurslücke und würden die Tech-Werte anschließend nicht nach oben drehen, dürfte die kurzfristige 50-Tage-Linie (15.073) auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter wäre schließlich ein Test der runden 15.000er Marke möglich, bevor das Juli-Tief bei 14.925 Zählern als nächste Unterstützung nachrücken würde. (07.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 verabschiedete sich am Freitag bei 15.275 Punkten aus der ersten August-Woche, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Schwacher Start in den neuen Monat - während die Tech-Werte am Montag noch auf das Wochenhoch bei 15.804 gestiegen seien und den Juli letztlich mit einem Gesamtgewinn von 3,8% hätten beenden können, seien die Notierungen in den Folgesitzungen nach unten abgedreht. Dabei sei es am Mittwoch per Gap-Down unter die 15.500er Marke zurückgegangen, im Tief hätten die Kurse am Freitag - nach einem kurzzeitigen Erholungsversuch - schließlich bei 15.259 aufgesetzt. Für die erste August-Woche stehe damit ein Wertverlust von 3% zu Buche.