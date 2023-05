Paris (www.aktiencheck.de) - Die anhaltende Bankenkrise und die Debatte über die Anhebung der Schuldengrenze konnten dem NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) in der vergangenen Woche zunächst wenig anhaben, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Bewertung mahne zur VorsichtDennoch habe der NASDAQ 100 nach der Notenbanksitzung nachgegeben - für einige Beobachter ein Zeichen, dass die Bäume zumindest kurzfristig nicht in den Himmel wachsen dürften. Für einige Marktbeobachter sei ein großer Teil der Tech-Renaissance nach dem 20-Prozent-Anstieg des NASDAQ 100 seit Beginn dieses Jahres bereits eingepreist. Auch die geringe Marktbreite - der Anstieg sei vor allem von den Schwergewichten getragen worden - sei historisch ein Vorzeichen für eine Phase unterdurchschnittlicher Performance. Last but not least seien die Technologietitel teurer geworden: Mit 4,1 habe das Verhältnis zwischen Unternehmenswert und Umsatz im NASDAQ 100 laut dem Datendienstleister FactSet Anfang April den höchsten Wert seit August 2022 erreicht. (08.05.2023/ac/a/m)