Ausblick: Nachdem es für den NASDAQ 100 im Jahr 2023 zwischenzeitlich bereits bis zu 17% nach oben gegangen sei, könnte die laufende Konsolidierung als charttechnische Flagge interpretiert werden.



Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite auszulösen, müsste der Index im ersten Schritt das offene Gap vom Freitag bei 12.442 schließen. Anschließend sollten die Kurse über das Vorwochenhoch bei 12.689 steigen und den Ausbruch mit einem Hochlauf ans aktuelle Jahreshoch bei 12.881 bestätigen. Dieses Top bilde zusammen mit dem Juni-Hoch bei 12.898 und der 13.000er Barriere den nächsten markanten Bremsbereich. Oberhalb der runden Tausendermarke hätte der NASDAQ 100 Platz dann bis an das 2022er März- sowie Februar-Tief bei 13.020 bzw. 13.065 Punkten.



Das Short-Szenario: Die erste Haltestelle sei dagegen nun im Bereich des Verlaufshochs vom 27. Januar bei 12.248 zu finden. Darunter sollte das Tief vom Freitag bei 12.234 stützend wirken. Falle der Index unter dieses Niveau zurück, müsste mit einem Test der Auffangzone um 12.179/12.176 bzw. 12.166 (Dezember-Hoch) gerechnet werden. Gehe der schief, könnte es zu einem Rücksetzer an die 12.000er Schwelle kommen, bevor der GD200 angesteuert werden dürfte. (20.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 gab am Freitag 0,7% ab und ging bei 12.358 Punkten ins lange Wochenende, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die aktuelle Konsolidierung, die im Tech-Index nach dem Sprung auf das bisherige Jahreshoch bei 12.881 Anfang Februar eingesetzt habe, habe auch in der zurückliegenden Woche das Kursgeschehen geprägt. Während die Notierungen noch zur Wochenmitte bis auf 12.689 gestiegen seien, sei das Aktienbarometer in den folgenden Sitzungen wieder nach unten gedreht und habe am Freitag bei 12.234 Punkten das Wochentief markiert. Zur Schlussglocke habe der Index bei 12.358 notiert und damit ein kleines Wochenplus von 0,4% über die Ziellinie gebracht.