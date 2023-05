Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienhändler starteten die neue Woche in optimistischer Stimmung, da die Indices aus dem asiatisch-pazifischen Raum den Handel heute höher beendeten und auch die europäischen Benchmarks zulegten, so die Experten von XTB.



Die US-Index-Futures würden ebenfalls höher notieren, wobei der Russell 2000 mit einem Gewinn von 0,7% führe und der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Gewinn von 0,3% hinter den anderen zurückbleibe. Die kommende Woche sei in Bezug auf Daten und makroökonomische Ereignisse etwas ruhiger als die vorherigen, aber dennoch würden den Händlern einige interessante Berichte geboten. Die US-Einzelhandelsumsätze für April würden morgen um 14:30 Uhr erwartet, sowie Powells Rede zur Geldpolitik am Freitag um 17:00 Uhr seien die wichtigsten Ereignisse im US-Kalender. Die US-Technologieaktien könnten im Verlauf der Woche einige Bewegungen verzeichnen, wenn die Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) am Donnerstag ihre Quartalszahlen bekannt gebe.



Wenn wir uns den NASDAQ-Future im H1-Chart ansehen würden, könnten wir sehen, dass der Index den jüngsten Rückgang bei der Unterstützungszone von 13.330 Punkten gestoppt habe. Diese Zone sei gekennzeichnet durch das 23,6%-Retracement der Aufwärtsbewegung, die Ende April begonnen habe, die untere Grenze der Markgeometrie sowie die steigende Trendlinie. Das Abprallen von diesem Bereich habe die optimistische Stimmung bestätigt und der Index habe begonnen, die jüngsten Verluste wettzumachen. Ein Durchbruch über den SMA50 sei heute erfolgt und nun könnte der Weg frei für einen Test der jüngsten Hochs knapp unterhalb der Marke von 13.500 Punkten sein. (15.05.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Nasdaq 100



mehr >