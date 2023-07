Ausblick: Mit der Rückkehr über die 15.000er Barriere habe der Tech-Index seine vorangegangene Korrektur zunächst abgeschlossen.



Das Long-Szenario: Setze der NASDAQ 100 seine Aufwärtsbewegung zum Start ins zweite Halbjahr fort, könnte es nun auch über das März-Top aus dem Vorjahr bei 15.265 Punkten gehen. Gelinge der Break auf Schlusskursbasis, hätten die Kurse Platz für einen Sprint an das aktuelle 2023er Hoch, das am 16. Juni bei 15.285 markiert worden sei. Oberhalb dieses Levels dürfte sich dann weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich des 2021er September-Tops bei 15.701 eröffnen, bevor die 16.000er Marke in den Fokus rücken würde.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung hätten sich die Unterstützungen nach dem Kursanstieg der Vorwoche derweil neu sortiert. Der erste Halt könne nun direkt am 2022er-April-Hoch bei 15.162 vorgemerkt werden. Darunter müsste auf das offene Gap vom Freitag geachtet werden, das erst bei 14.940 geschlossen wäre. Damit würde dann auch die 15.000er Schwelle noch einmal unter Druck geraten. Sollte der Index unter die runde Tausender-Marke fallen und die Kurslücke schließen, könnte es zu weiteren Abgaben bis zum Vorwochentief bei 14.687 kommen. (03.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit einem starken Aufwärtstag (+1,6%) konnte der NASDAQ 100 die 15.000er Barriere am Freitag zurückerobern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der Tech-Index am vergangenen Montag auf das Korrekturtief bei 14.687 Punkten gefallen sei, hätten die Notierungen in den nachfolgenden Sitzungen wieder nach oben abgedreht. Dabei sei es am Freitag per Aufwärts-Gap zurück über die 15.000er Barriere gegangen, wobei der Break mit dem Schlusskurs bei 15.179 auch gleich habe manifestiert werden können. Für die letzte Juni-Woche stehe somit ein Wertzuwachs von fast 1,9% zu Buche, auf Monatssicht habe der NASDAQ 100 per Saldo 6,5% zugelegt. Das erste Halbjahr habe sogar mit einem Rekordgewinn von 38,8% geendet.