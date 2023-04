Ausblick: Nach dem Sprung auf das aktuelle Jahreshoch am 4. April bei 13.204 Punkten sei der NASDAQ 100 in eine Konsolidierung übergegangen.



Das Long-Szenario: Mit dem Schlusskurs bei 13.080 habe der Tech-Index das Intraday-Top vom Gründonnerstag (13.078) knapp überboten. Um jedoch neue Impulse zu aktivieren, müssten die Kurse nun über die bisherige Jahresbestmarke steigen. Gelinge der Ausbruch über diese Hürde (wichtig: per Tagesschluss), könnte es zu einem Hochlauf an das August-Top bei 13.721 kommen. Darüber würde dann die 14.000er Marke in den Fokus rücken.



Das Short-Szenario: Falle der NASDAQ 100 stattdessen zum Start in die neue Woche wieder unter die 13.000er Schwelle zurück, dürfte zunächst das Februar-Top bei 12.881 angesteuert werden. Würden die Notierungen dort keinen Halt finden, sollte das bisherige April-Tief vom vergangenen Mittwoch bei 12.833 stützend wirken, wobei sich nur wenig tiefer mit dem September-Top bei 12.753 eine weitere Unterstützung finden würde. Würden die Notierungen jedoch unter 12.700 Punkte rutschen, müsste mit einem Rücksetzer an das Verlaufshoch vom 15. Februar bei 12.689 oder einem Test der Haltezone rund um 12.500 gerechnet werden. (17.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für die Tech-Werte ging es am Freitag mit einem Minus von 0,2% bei 13.080 Punkten ins Wochenende, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Durchwachsene Woche für den NASDAQ 100 - nachdem die Tech-Werte zum Wochenanfang mit Verlusten und dem Rutsch unter die 13.000er Barriere zu kämpfen gehabt hätten, habe sich das Blatt im weiteren Verlauf gewendet. Dabei hätten die Notierungen insbesondere am Donnerstag von besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten profitieren und mit einem Tagesgewinn von 2% über 13.000 Punkte steigen können. Zum Wochenschluss habe die Aufwärtsdynamik jedoch wieder abgenommen, sodass für die zweite April-Woche per Saldo lediglich ein Plus von 17 Zählern bzw. 0,1% zu Buche stehe.