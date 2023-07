Ausblick: Mit dem jüngsten Aufwärtsschub habe sich der NASDAQ 100 von der 15.000er Schwelle deutlich nach oben abgesetzt.



Das Long-Szenario: Halte das aktuelle Aufwärtmomentum an, müsste der Index zunächst erneut über das 2021er September-Hoch bei 15.701 steigen und danach Kurs auf das neue 2023er Top nehmen. Sobald die Tech-Werte oberhalb von 15.720 aus dem Handel gehen würden, dürfte sich weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich der 16.000er Marke eröffnen. Darüber würde dann bereits das Allzeithoch vom 22. November 2021 bei 16.764 Punkten am Horizont auftauchen.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung seien die Unterstützungen nach den Kursgewinnen der Vorwoche neu sortiert. Der erste Halt könne daher nun am Verlaufshoch vom 16. Juni bei 15.285 angetragen werden, darunter sollte das Top vom 5. Juli bei 15.275 stützend wirken. Komme es unterhalb dieser Haltelinie zu einer größeren Korrektur, müsste mit einem Rücksetzer an die runde 15.000er Barriere gerechnet werden. Verliere der NASDAQ 100 diese Unterstützung per Tagesschluss, dürfte anschließend das Juli-Tief bei 14.925 angesteuert werden. Die nächste Haltestelle wäre dann am Verlaufstief vom 26. Juni bei 14.687 Zählern zu finden. (17.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den NASDAQ 100 ging es am Freitag auf ein neues Jahreshoch bei 15.720 Punkten, zur Schlussglocke notierte der Index allerdings nahezu unverändert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die Tech-Werte zum Start in die zweite Juli-Woche bis auf das neue Monatstief bei 14.925 und damit erneut unter 15.000 Punkte zurückgefallen seien, seien die Kurse in den Folgetagen nach oben abgedreht. Dabei seien die Notierungen am Donnerstag per Gapup über 15.400 Punkte gesprungen und am Freitag bis auf 15.720 Zähler gestiegen. Damit hätten die Kurse den höchsten Stand seit Mitte Januar 2022 erreicht, auch wenn es zum Wochenschluss bei 15.566 wieder leicht nach unten gegangen sei.