Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 14.547 sei der NASDAQ 100 nun auch auf Schlusskursbasis über die 14.500er Barriere ausgebrochen.



Das Long-Szenario: Könne das Aktienbarometer per Tagesschluss über das aktuelle 2023er Top steigen, müsste danach die offene Kurslücke vom 6. April 2022 zwischen 14.639 und 14.821 geschlossen werden. Komme es zu einem Gap-Close, könnte sich ein Hochlauf an die 15.000er Marke anschließen. Oberhalb dieser Barriere hätten die Notierungen dann Raum bis an das 2022er April-Hoch bei 15.162 und/oder bis zum März-Top aus dem Vorjahr bei 15.265 Punkten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne der erste Halt dagegen jetzt bei 14.500 angetragen werden. Sollten die Tech-Werte unter dieses Level zurückfallen, würde das Verlaufshoch vom 21. April 2022 bei 14.277 zusammen mit dem Bereich um 14.250 als Unterstützung nachrücken. Unterhalb dieses Niveaus könnte es zu einem Test des Vorwochentiefs bei 14.216 kommen, bevor mit einem Rücksetzer an die 14.000er Marke gerechnet werden müsste. Falle der Index unter die Tausendermarke zurück, wäre eine Ausweitung der Verkäufe bis an das Top vom 22. Mai bei 13.894 und/oder das 2022er August-Hoch bei 13.721 vorstellbar. (05.06.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 konnte am Freitag weitere 0,7% zulegen und bei 14.596 Zählern das nächste Jahreshoch markieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Obwohl der NASDAQ 100 erst am Dienstag in die feiertagsbedingt verkürzte Woche gestartet sei, habe der Kursverlauf in weiten Teilen dem der Vorwoche gegriffen. Wieder seien die Tech-Werte zur Wochenmitte auf den tiefsten Stand (14.216) gefallen und von dort nach oben abgefedert. Erneut hätten die Notierungen sowohl den Donnerstag (+1,3%) als auch den Freitag im Gewinn beenden und auf eine neue 2023er Bestmarke steigen können. Damit liege der Index im neuen Monat bereits 2,1% vorne, nachdem der Mai mit einem Plus von 7,6% geendet habe.