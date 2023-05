Ausblick: Mit dem Sprung auf ein neues Jahreshoch am gestrigen Montag bei 13.287 sei der Re-Break an der 13.000er Barriere - an der aktuell auch das Volumenmaximum zu finden sei - zunächst bestätigt worden.



Das Long-Szenario: Könne der NASDAQ 100 die positiven Impulse aus den vergangenen Sitzungen in neue Kursanstiege umwandeln, hätten die Kurse (über die 13.500er Marke hinweg) Platz bis an das August-Hoch aus dem Vorjahr bei 13.721 Zählern. Darüber würde dann bereits die runde 14.000er Schwelle in den Fokus rücken, bevor sich Aufwärtspotenzial bis in den Bereich des Tops vom 21. April 2022 bei 14.277 ableiten ließe.



Das Short-Szenario: Nach dem Kursschub aus der Vorwoche seien die Unterstützungen neu sortiert. Der erste Halt sei daher nun am Zwischenhoch vom 4. April bei 13.204 zu finden, das zusammen mit dem Verlaufshoch vom 18. April (13.196) eine Auffangzone bilde. Darunter müsste auf die 13.000er Barriere geachtet werden, deren Stützkraft vom Volumenmaximum (13.000/12.950) verstärkt werde. Sollte der NASDAQ 100 unter dieses Level fallen, könnte es zu einem Rücksetzer an das Februar-Top bei 12.881 und/oder zu einem Gap-Close bei 12.806 kommen. (02.05.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den NASDAQ 100 ging es zum Start in den Mai gestern auf ein neues Jahreshoch bei 13.287 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der Kursverlauf im NASDAQ 100 sei in der vergangenen Woche vor allem von den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen der Tech-Schwergewichte Alphabet, Microsoft & Co geprägt gewesen. Dabei habe der Index am Dienstag zunächst das Wochentief bei 12.724 Punkten markiert, bevor die Kurse ab Donnerstag mit einem 157 Punkte breiten Aufwärts-Gap nach oben durchgestartet seien. Mit dem Schlusskurs vom Freitag bei 13.246 (+0,7%) hätten die Tech-Werte den April schließlich mit einem Plus von 0,5% beendet, auf Wochensicht hätten die Notierungen 1,9% zugelegt.