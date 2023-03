Ausblick: Mit dem Sprung über das September-Top bei 12.753 habe der Index in der vergangenen Woche ein weiteres Etappenziel erreicht.



Das Long-Szenario: Halte die Aufwärtsdynamik auch zum Start in die neue Woche an, sollte der NASDAQ 100 im nächsten Schritt über das Zwischenhoch vom 2. Februar bei 12.881 Punkten steigen und den Break mit einem Anstieg in Richtung des aktuellen Jahreshochs bei 12.944 bestätigen. Könnten die Tech-Werte auf eine neue Jahresbestmarke ausbrechen, würde die 13.000er Barriere als nächster Widerstand in den Fokus rücken. Darüber wäre dann der Weg in Richtung August-Hoch bei 13.721 Punkten frei.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung müsste nun zunächst auf das September-Hoch bei 12.753 geachtet werden. Verliere der Index diesen Halt, könnte ein Dip an das Zwischenhoch vom 15. Februar bei 12.689 folgen, das zusammen mit dem Top vom 17. März bei 12.674 eine Auffangzone bilde. Würden die Tech- Werte unter dieses Niveau fallen, sollte das Verlaufshoch vom 6. März bei 12.467 stützend wirken, bevor mit einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich der Februar-Abwärtstrendgerade, der mittelfristigen 100-Tage-Linie (aktuell bei 12.187 Punkten) bzw. des Dezember-Tops bei 12.166 gerechnet werden müsste. (27.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den NASDAQ 100 ging es am Freitag mit einem Plus von 0,3% auf einen Endstand bei 12.767 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der Tech-Index bereits in der vorangegangenen Woche 5,8% zugelegt habe, hätten die Notierungen in der gerade abgelaufenen Woche weitere 2% aufsatteln können. Dabei hätten sich die Kurse, die noch Mitte März unter den GD200 und die runde 12.000er Schwelle bis auf das bisherige Monatstief bei 11.695 gefallen seien, am Mittwoch sogar auf ein neues 2023er Top bei 12.944 Zählern geschoben. Damit habe der NASDAQ 100 seine Aufwärtsbewegung nach der bullishen Auflösung des charttechnischen Flaggenmusters zunächst fortgesetzt.