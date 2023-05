Ausblick: Nach dem Sprung auf das neue 2023er Top und dem Schlusskurs bei 13.259 Punkten habe sich im Chart des NASDAQ 100 jetzt ein horizontaler Bremsbereich herausgebildet.



Das Long-Szenario: Um sich nach oben abzusetzen, sollte der Tech-Index nun zunächst über die neue Jahresbestmarke ausbrechen und Kurs auf die 13.500er Marke nehmen. Sobald die Kurse oberhalb dieser Hürde aus dem Handel gehen würden, würde das 2022er August- Hoch bei 13.721 als nächster Widerstand nachrücken. Gelinge auch dort der Break, hätten die Notierungen Platz bis in den Bereich der 14.000er Barriere.



Das Short-Szenario: Drehe der Index dagegen wieder nach unten ab und falle dabei unter das Verlaufshoch vom 4. April bei 13.204 zurück, könnte es zum nächsten Test an der runden 13.000er Barriere kommen. Die bilde weiterhin zusammen mit dem Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Volumen seit März 2020) eine Doppelunterstützung und habe in der Vorwoche erfolgreich verteidigt werden können. Werde dieses Niveau jedoch auf Schlusskursbasis unterboten, wäre der nächste Halt am Februar-Top bei 12.881 zu finden, bevor die offene Kurslücke vom 27. April bei 12.806 geschlossen werden könnte. (08.05.2023/ac/a/m)







Rückblick: Die Tech-Werte aus dem NASDAQ 100 hätten ihre Kletterpartie in der ersten Mai-Woche erfolgreich fortgesetzt. Zwar seien die Notierungen am Donnerstag noch einmal unter die 13.000er Barriere abgetaucht und hätten bei 12.938 Zählern das Wochentief markiert. Der kurzzeitige Einbruch - der Tagesschluss vom Donnerstag habe ebenfalls unterhalb von 13.000 Punkten gelegen - habe aber schon am Folgetag, auch dank der starken Performance der Apple-Aktie (+4,7%), gekontert werden können. Dabei sei der NASDAQ 100 bis auf 13.291 Zähler gestiegen und letztlich bei 13.259 (+2,1%) aus dem Handel gegangen.