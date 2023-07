Ausblick: Dank der starken Umkehrbewegung vom Freitag könnte der NASDAQ 100 jetzt neue Aufwärtsimpulse aktivieren. Dafür sollten die Tech-Werte nun allerdings weiter zulegen.



Das Long-Szenario: Für eine Fortsetzung der Kletterpartie müssten die Notierungen zunächst oberhalb des Vorwochenhochs aus dem Handel gehen und den Break mit einem Hochlauf an das aktuelle Juli-Hoch bei 15.932 bestätigen. Darüber hätten die Kurse dann Platz für einen Sprint an, besser noch über die 16.000er Barriere, bevor das Allzeithoch aus dem November 2022 ins Blickfeld rücken würde.



Das Short-Szenario: Nach den Kursanstiegen der Vorwoche seien die Unterstützungen einmal mehr neu sortiert. Der erste Halt könne nun am Verlaufshoch vom 14. Juli bei 15.720 angetragen werden, wenig tiefer sollte das 2021er September-Top bei 15.701 stützend wirken. Würden die Kurse dort keinen Halt finden und stattdessen unter die 15.500er Marke zurückfallen, könnte es zu einem Test des Vorwochentiefs und/oder zu einer vollständigen Schließung des Gaps vom 13. Juli bei 15.307 kommen. Weite sich eine mögliche Korrektur danach aus, dürfte die Haltezone zwischen 15.285 (Verlaufshoch vom 16. Juni) und 15.275 (Zwischenhoch vom 5. Juli) auf den Prüfstand gestellt werden. (31.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den NASDAQ 100 ging es am Freitag um 1,9% auf einen Wochenschluss bei 15.751 nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die letzte Juli-Woche habe bei den Tech-Werten neue Bewegung gebracht. Während das Wochentief am Montag bei 15.375 markiert worden sei, sei es in der Spitze am Donnerstag bis auf 15.796 hinauf gegangen. Im Anschluss seien die Notierungen zwar noch einmal nach unten abgetaucht, hätten sich mit dem Tageshoch vom Freitag (15.788) aber erneut an das Wochenhoch heranschieben können. Mit dem Schlusskurs bei 15.751 habe der Index die Woche schließlich im Gewinn (+2,1%) beendet und liege auf Monatssicht nun 3,8% vorne.