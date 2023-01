Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Berichtssaison tritt in eine Schlüsselphase ein, in der Veröffentlichungen der größten an der Wall Street notierten Aktien vorgelegt werden, so die Experten von XTB.Ein Blick auf den NASDAQ 100 im D1-Chart zeige, dass der Index gestern auf den höchsten Stand seit dem 12. Dezember 2022 geklettert sei und die Widerstandszone im Bereich von 12.000 Punkten getestet habe, die durch den SMA200 und das 23,6%-Retracement der Ende November 2022 begonnenen Abwärtsbewegung gekennzeichnet sei. Es sei zu beachten, dass die 12.000-Punkte-Marke die Aufwärtsbewegung im November und Dezember 2022 gestoppt habe. Dies scheine ein guter technischer Bereich zu sein, um einen Pullback zu starten. Händler sollten bedenken, dass die Bewegungen neben den Quartalszahlen auch von wichtigen Ereignissen in den kommenden Tagen abhängen könnten - die Veröffentlichung der US-BIP-Daten für das vierte Quartal am Donnerstag und der Zinsentscheid der FED in der nächsten Woche. (24.01.2023/ac/a/m)