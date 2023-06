Ausblick: Mit dem neuen 2023er Top habe der NASDAQ 100 das 2022er März-Top kurzzeitig überboten. Für einen Break per Tagesschluss habe die Kraft indes noch nicht gereicht.



Das Long-Szenario: Könnten die Tech-Werte in der neuen Woche weiter zulegen, sollte es im ersten Schritt über das 2022er April-Hoch bei 15.162 und danach über das März-Hoch aus dem Vorjahr bei 15.265 gehen. Gelinge der Sprung über diese Hürde auf Schlusskursbasis, müsste anschließend das aktuelle Jahreshoch überboten werden, um Platz für einen Anstieg in Richtung des 2021er September-Tops bei 15.701 zu schaffen. Darüber würde dann die 16.000er Marke als möglicher Bremsbereich in den Fokus rücken.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite seien die Haltestellen nach dem Ausbruch neu sortiert, die erste Auffangzone sei jetzt im Bereich der 15.000er Schwelle zu finden. Sollte der Index wieder unter die runde Tausender-Marke fallen, könnte sich ein schneller Rücksetzer bis 14.750 anschließen. Darunter müsste auf die Verlaufshochs aus den vorvergangenen Wochen zwischen 14.673 und 14.596 geachtet werden. Reiße der NASDAQ 100 diese Haltelinien, dürfte die 14.500er Schwelle auf den Prüfstand gestellt werden. (19.06.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Kurse im Wochenverlauf über 15.000 Punkte ausgebrochen waren, gab der Tech-Index am Freitag 0,7% ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Starke Woche (+3,8%) für die Tech-Werte im NASDAQ 100 - während das Wochentief am Montag bei 14.571 markiert worden sei, seien die Notierungen in den folgenden Sitzungen kontinuierlich nach oben gestiegen. Dabei sei bereits am Mittwoch der Ausbruch über die 15.000er Barriere gelungen, der am Donnerstag mit weiteren Gewinnen habe bestätigt werden können. Kurz vor dem langen Wochenende (die US-Börsen würden heute geschlossen bleiben) sei der Index noch auf das nächste Jahreshoch bei 15.285 Zählern gesprungen, bevor die Tech-Werte die Sitzung mit leichten Abgaben hätten ausklingen lassen.