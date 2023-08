Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei den US-Technologietiteln rückt derzeit wieder eine alte Trendlinie (akt. bei 15.911 Punkten) in den Mittelpunkt, welche verschiedene Hochpunkte seit Januar 2018 verbindet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Dunstkreis dieses Trends habe der NASDAQ 100® ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) bereits im Juli einen "shooting star" ausgeprägt. Nun drohe die Ausprägung eines "bearish engulfing". Anlegerinnen und Anleger würden dem beschriebenen Trend also durchaus Respekt zollen. Das sei vermutlich sogar zu schwach ausgedrückt, denn die beiden negativen Kerzenformationen würden die Gefahr eines Scheiterns an dem angeführten Trend bzw. der runden 16.000er-Marke unterstreichen. Auch diverse Indikatoren würden derzeit die Risiken betonen. Hervorheben möchten die Analysten den trendfolgenden MACD, der im Wochenbereich so hoch notiere wie niemals zuvor. Im Vergleich dazu sei der RSI bereits einen Schritt weiter, denn der Oszillator habe gerade ein neues Ausstiegssignal generiert. Eine gewisse Fallhöhe lasse sich also nicht wegdiskutieren. Charttechnische Auffangmarken würden sich bei 14.385 Punkten (Tief vom Oktober 2021) und danach bei 13.721 Punkten (Hoch vom August 2022) befinden. Per saldo würden kurzfristig die Risiken die Chancen überwiegen. (04.08.2023/ac/a/m)