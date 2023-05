Ausblick: Seit dem März-Tief bei 11.695 habe sich der NASDAQ 100 aktuell um 14,1% verbessert. Gleichzeitig habe das Quergeschiebe an der 13.000er Barriere, das im April das Kursgeschehen bestimmt habe, mittlerweile bullish aufgelöst werden können.



Das Long-Szenario: Würden die Tech-Werte zum Start in die neue Woche wieder nach oben drehen, müsste es zunächst über 13.400 und das neue Jahreshoch gehen. Danach sollte die 13.500er Schwelle überboten werden. Darüber hätten die Kurse Platz bis an das 2022er August-Hoch bei 13.721 Punkten, bevor die 14.000er Marke in den Fokus rücken würde.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne der erste Halt nun am Zwischenhoch vom vergangenen Montag bei 13.302 angetragen werden, bevor das Verlaufshoch vom 4. April bei 13.204 stützend wirken sollten. Breche der Index dort nach unten durch, müsste ein Rückfall in Richtung 13.000 Punkte einkalkuliert werden. In diesem Bereich sei auch das Volumenmaximum zu finden, sodass hier eine Doppelunterstützung vorliege. Sollte der NASDAQ 100 diese Schwelle unterbieten, wäre eine weitere Unterstützung am Februar-Top bei 12.881 zu finden, bevor es zu einem Gap-Close bei 12.806 kommen könnte. (15.05.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 markierte am Freitag zum Handelsstart ein neues Jahreshoch, fiel anschließend aber in die Verlustzone zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Zweigeteiltes Bild bei den Tech-Werten - nachdem die Notierungen direkt nach dem Handelsstart auf die neue Jahresbestmarke bei 13.427 geklettert seien, seien die Kurse wieder nach unten abgedreht. Dabei sei es im Tief bis auf 13.257 hinunter gegangen. Zur Schlussglocke habe der Index bei 13.340 Punkten notiert, was einem Tagesminus von 0,4% entspreche. Für die zweite Mai-Woche stehe indes ein Plus von 0,6% zu Buche, womit das Aktienbarometer seine aufsteigende Tendenz zunächst habe bestätigen können.