Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die gestrige Entscheidung der Bank of Japan, das Band um die Zielrendite für zehnjährige Staatsanleihen zu erweitern, war eine hawkishe Entscheidung und ließ den JPY in die Höhe schnellen, während die Aktienmärkte fielen, so die Experten von XTB.Bei einem Blick auf den NASDAQ 100 im Tageschart könne man eine interessante technische Entwicklung erkennen. Der Index habe gestern versucht, die untere Grenze einer lokalen Marktgeometrie zu durchbrechen, aber den Bullen sei es letztendlich gelungen, den Bereich von 11.170 Punkten zu verteidigen.Dies bedeute, dass der kurzfristige Aufwärtstrend weiterhin intakt sei, und der lange untere Schatten der gestrigen Tageskerze gebe den Bullen weiteren Auftrieb. Sollte sich die laufende Erholung fortsetzen, wäre der erste kurzfristige Widerstand im Bereich von 11.500 Punkten zu sehen, der als untere Begrenzung der zuvor durchbrochenen Handelsspanne (11.500 bis 12.100 Punkte) gedient habe. (21.12.2022/ac/a/m)