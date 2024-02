Auch wenn die Stimmung Gehrt angesichts der immensen Kursgewinne von allem, was mit KI zu tun habe, und der zunehmenden Volatilität der Einzelwerte an die Phase vor dem Platzen der "Dot.Com"-Blase im Jahr 2000 erinnere: "Damals dauerte diese Phase mit Warnsignalen verblüffend lange. Erst, als sogar die vorherigen Skeptiker dachten, dass das Wegkaufen aller Risiken ein Beleg dafür sei, dass nichts die Hausse würde aufhalten können und dem Markt genau deswegen die Käufer ausgingen, war es vorbei. Das im Voraus genau in Bezug auf Kursniveau und Zeitpunkt vorhersagen zu wollen, ist vergebliche Liebesmüh. Aber man sollte sich dennoch der besonderen Risiken gewärtig sein, die dieser so stark und unerschütterlich bullisch wirkende Index in sich trägt und zwar aufgrund der Gewichtung einzelner Aktien."



Gehrt erkläre, dass eine Aktie, die im Kurs zulege, ihre Marktkapitalisierung steigere und diese wiederum ihre Gewichtung im Index, sofern nicht alle 100 im Index gelisteten Unternehmen prozentual gleich steigen würden. "Wer also am schnellsten steigt, legt auch in der Gewichtung und damit in der Relevanz für die Indexberechnung stärker zu als die anderen. Und das hat, nicht zuletzt noch massiv durch den KI-Hype befeuert, zu einem Zustand geführt, den man durchaus als Pulverfass bezeichnen könnte."



Der NASDAQ 100 habe derzeit eine Marktkapitalisierung von um die 32 Billionen US-Dollar. Und davon liege ein knappes Drittel bei den Top 5, also nur bei fünf Prozent der im Index gelisteten Aktien: Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), NVIDIA, Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) und Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META)!



"Und sie alle sind mit dem Thema KI verbunden, NVIDIA und Meta ganz besonders, die anderen aber ebenfalls. Und das ist ein Aspekt, der riskant ist, denn wie üblich bei einem Hype sehen diejenigen, die hier kaufen, vor allem oder sogar nur die Chancen, ohne diese zu hinterfragen. Beispielsweise mit der Frage, wie lange es dauert und was es die großen Motoren im Bereich KI an gewinnschmälernden Investitionen kostet, bis die Sache die großen Gewinne einfährt, die man jetzt bereits vorweggenommen hat. Oder welches der Unternehmen am Ende wirklich entscheidende Vorteile durch und mit KI haben wird und wer da scheitern könnte. Da man Gewinne einpreist, die irgendwann oder sogar gar nicht kommen werden, ist der Index sogar dafür, dass er üblicherweise höhere Kurs/Gewinn-Verhältnisse zeigt als der US-Gesamtmarkt, jetzt mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 32,5 auf Basis der gemeldeten Gewinne der letzten zwölf Monate sehr teuer bewertet. Vor einem Jahr lag dieses Kurs/Gewinn-Verhältnis noch bei 25. Dies und diese hohe Konzentration der Index-Gewichtung auf nur fünf Aktien, die allesamt mit einem Hype zu tun haben, so dass aus dem NASDAQ 100 trotz seiner 100 Mitglieder eigentlich ein Index der Wenigen geworden ist, ist ein erhebliches Risiko."



Wer sich dessen nicht bewusst sei, lebe laut Gehrt gefährlich. Wer das aber erkenne, sollte nicht gleich in fliegender Hast alles verkaufen: "Solche Hypes bzw. Blasen können lange gut gehen. Wichtig ist nur, alle Positionen konsequent mit einem Stoppkurs (besser noch mit einer automatisch greifenden Stop Loss-Verkaufsorder) unter relevanten charttechnischen Ankerpunkten auszurüsten. Damit im Fall eines abrupten Wegbrechens der Kurse, wie man das an der NASDAQ im März 2000 erlebt hat, konsequent ausgestiegen statt hin und her überlegt und gezaudert wird." (26.02.2024/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der von den großen US-Technologietiteln dominierte NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) blieb auch in der vergangenen Woche auf Rekordfahrt, so die Experten vom Online-Broker LYNX.Dass die Mega-Caps des Hightech-Sektors die Hausse vorantreiben würden, sei derzeit ein Vorteil. Aber es sei zugleich auch eine Achillesferse, warne Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für LYNX."Es gibt einige Aspekte, die in Bezug auf die Chart- und Markttechnik beim Nasdaq 100 zumindest eine hochgezogene Augenbraue rechtfertigen würden. Da wäre der Umstand, dass der Index vor der NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA)-Bilanz gerade durch seine Oktober-Aufwärtstrendlinie gerutscht war. Und nur dadurch, dass man diese Bilanz positiv interpretierte, dass der KI-Hype dadurch aufgewärmt wurde und dies einige andere Aktien mit nach oben riss, wieder in den Trend hineinkam", erklärt der Experte. "Da ist außerdem der auffällige Aspekt, dass der NASDAQ 100 am Freitag zwar mit 18.091 Punkten das vorherige Verlaufshoch überbot, dann aber doch im Minus schloss. Und die negative Divergenz des RSI-Indikators auf Tagesbasis zum Kursverlauf ist ebenso ein Grund, auf der Hut zu sein und zu bleiben wie der Umstand, dass dieser RSI auf Wochenbasis in der überkauften Zone angekommen ist, was nicht allzu oft vorkommt. Aber: Grundsätzlich ist der Aufwärtstrend intakt und der Weg nach oben der offenbar leichtere."