Paris (www.aktiencheck.de) - Der Schwächeanfall währte nur kurz: Als der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) am Montag um knapp 200 Punkte nachgab, machten erste Befürchtungen einer ausgeprägten Konsolidierung die Runde, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Doch schon tags darauf habe sich das Technologiebarometer eindrucksvoll zurückgemeldet und die Delle ausgebügelt. Ein Ausatmen täte dem Index, der mit seinem Plus von rund 40 Prozent seit Beginn dieses Jahres zu den weltweit stärksten Aktienindices zähle, dennoch gut. Zuletzt habe der Hype um die Künstliche Intelligenz dem Tech-Index Auftrieb verliehen und ihn auf das höchste Niveau seit Frühjahr vergangenen Jahres steigen lassen. Als nicht unbedenklich würden Marktkenner erachten, dass 80 Prozent des Anstiegs auf die sieben Schwergewichte Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747), Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), Meta Platforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX), Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) und Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) zurückgehen würden.



Allein der Chipentwickler NVIDIA habe sich seit Anfang Januar fast verdreifacht und sei in die Riege der Börsen-Billionäre aufgerückt, deren Marktkapitalisierung mindestens 1.000 Milliarden Dollar betrage. Der Aufschwung des NASDAQ 100 spiegele sich derweil auch im Bewertungsniveau wider. Bezogen auf die Gewinnprognosen für die kommenden zwölf Monate, habe das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis laut Birinyi Associates zuletzt mit knapp 31 ein Niveau erreicht, das zur Vorsicht mahne. Zu einer langsameren Gangart des NASDAQ 100 könnten nicht zuletzt die jüngsten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell beitragen: Auf der jährlichen Geldpolitikkonferenz der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra habe der oberste Hüter des Dollar eine Zinsanhebung für Juli nicht ausgeschlossen. (Ausgabe vom 30.06.2023) (04.07.2023/ac/a/m)



