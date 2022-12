Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 wurde in letzter Zeit in einer Seitwärtsbewegung gehandelt, doch die Stimmung verschlechterte sich nach den Zinsentscheidungen der FED und der EZB in dieser Woche, so die Experten von XTB.Der Vier-Stundenchart zeige, dass der Index unter die untere Begrenzung der Handelsspanne gefallen sei, was eine Rückkehr zum Abwärtstrend signalisiere. Darüber hinaus bleibe der Kurs unter dem SMA100, was ein bärisches Szenario begünstige. Nach der technischen Analyse sei mit weiteren Rückgängen zu rechnen, solange der Kurs unter dem Bereich von 11.480 Punkten bleibe. Zwei potenzielle Ziele könnten bei 10.950 und 10.715 Punkten liegen. Ein wichtiger Widerstand sei bei 11.550 Punkten zu finden. (16.12.2022/ac/a/m)