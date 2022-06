Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Kursverluste des NASDAQ 100® (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) seit dem Allzeithoch vom November vergangenen Jahres bei 16.765 Punkten summieren sich inzwischen auf rund 5.500 Punkte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der vergangenen Woche hätten die Technologietitel mit einem Abwärtsgap (11.825/11.751 Punkte) und einem neuen Bewegungstief (11.037 Punkte) weitere Hiobsbotschaften hinnehmen müssen. Vor dem Hintergrund des absolut intakten Baissetrends sollten Anlegerinnen und Anleger derzeit vor allem nach den nächsten Rückzugslinien Ausschau halten. Die 200-Wochen-Linie (akt. bei 10.796 Punkten) bilde im Zusammenspiel mit dem Tief vom September 2020 (10.678 Punkte) einen massiven Rückzugsbereich. Könne die beschriebene Bastion den laufenden Kursverfall nicht stoppen, stecke das Vor-Corona-Hoch bei 9.737 Punkten die nächste Rückzugslinie ab. Die jüngsten Kursverluste hätten aber auch Spuren bei den quantitativen Indikatoren hinterlassen. Während der trendfolgende MACD sogar historisch niedrig notiere, verbuche der RSI zumindest den tiefsten Stand seit der Finanzmarktkrise im Jahr 2008. Für eine Stabilisierung müsste der NASDAQ 100® indes zumindest das Tief vom März 2021 bei 12.208 Punkten zurückerobern.



Die Analyse der Marktbreite zähle zu den ganz großen Stärken der Technischen Analyse. Ein besonderes Augenmerk werfen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt heute auf die Ausgangslage beim NASDAQ 100®. Nur noch 7% aller Indexmitglieder würden aktuell oberhalb ihrer jeweiligen 200-Tages-Durchschnitte notieren. Gemessen an diesem Kriterium befinde sich die überwältigende Mehrzahl der Titel in einem Abwärtstrend. Die Korrektur sei also möglicherweise bereits weit fortgeschritten. Um die These zu untermauern hätten die Analysten für alle Mitglieder des Technologieauswahlindex das "höchste Hoch" und das "tiefste Tief" des letzten Jahres analysiert. Der durchschnittliche Kursabschlag über alle Indexmitglieder betrage mittlerweile fast 38%. Mehr als jeder dritte Einzelwert habe sogar einen Kursrückschlag um mehr als 50% verkraften müssen. Am eindrucksvollsten sei aber diese Zahl: 72% aller Indexmitglieder hätten sich um weniger als 10% von ihren Jahrestiefs erholen können und würden damit in absoluter Schlagdistanz zu ihren Verlaufstiefs notieren. Per saldo erreiche die Korrektur im Technologiesektor mittlerweile ein substanzielles Ausmaß. Der NASDAQ 100® stelle zwar weiterhin ein "fallendes Messer" dar, aber das Techbarometer habe auch bereits eine ordentliche Fallhöhe abgearbeitet. (21.06.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Nasdaq 100



mehr >