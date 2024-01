Sollte die Inflation allerdings nicht so schnell wie erhofft in die Nähe des 2%-Ziels der FED fallen, könnte die Zinseuphorie übertrieben sein. Der bevorstehende Lockerungszyklus der Federal Reserve dürfte dann wahrscheinlich nicht so viele Senkungen mit sich bringen. Die FED habe in ihren jüngsten Zinsprognosen eh nur drei Zinssenkungen in 2024 signalisiert. Ökonomen würden im Jahresvergleich einen Anstieg der Verbraucherpreise im Dezember auf 3,2% nach 3,1% erwarten. Die Kernrate, ohne Energie und Nahrungsmittel, solle dagegen von 4,0% auf 3,8% zurückgehen. Je nachdem, wie stark die Daten von den Prognosen abweichen würden, könnte es zu Kursschwankungen kommen.



Nach der Zinshoffnungs-Rally der letzten Wochen seien die Bewertungen im NASDAQ hoch, womit natürlich die Gefahr von Enttäuschungen in der am Freitag beginnenden Berichtssaison zunehme. Die Messlatte für die Ergebnisse des vierten Quartals liege höher als in den vergangenen Quartalen. Das Chance-Risiko-Verhältnis scheine für die Bullen auf den ersten Blick ungünstig zu sein nach dem steilen Anstieg seit Ende Oktober. Aus charttechnischer Sicht stehe im NASDAQ nun eine wichtige Zone im Fokus, die wegweisend sei.



Die Weihnachtsrally sei ausgefallen, stattdessen habe Ende Dezember eine Konsolidierung begonnen, nachdem der NASDAQ 100 Future ein neues Allzeithoch erzielt habe. In der ersten Januarwoche sei der Index von 17.165 bis auf 16.630 Punkten zurückgefallen. Am Freitag sei dann die Gegenbewegung gefolgt, die am Montag weiter Fahrt aufgenommen habe. Mit dem Ausbruch über das Zwischenhoch bei 16.576 Punkten habe der NASDAQ schließlich ein Kaufsignal generiert. Der Index sei bis auf ein Tageshoch bei 16.809 Punkten geklettert und nähere sich damit dem 61,8%-Retracement (16.846 Punkte) an.



Sollte der Index diesen markanten Widerstandsbereich nachhaltig überwinden, dann dürfte einem Anstieg in Richtung des Allzeithochs nichts mehr im Wege stehen. Solange er aber darunter notiere, sei eine Ausweitung der Korrektur möglich. Ein Rutsch unter das Zwischentief bei 16.576 Punkten wäre ein erstes Schwächesignal. Dies könnte zu einem erneuten Test der EMA200 im H4-Chart - aktuell bei 16.427 Punkten - führen, die zuletzt zweimal als Unterstützung gedient habe.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer schwachen Vorwoche ist die Wall Street am Montag mit kräftigen Gewinnen gestartet, so die Experten von XTB.Angeführt worden sei der Aufschwung einmal mehr von den großen Technologiewerten. Der Chip-Gigant NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) habe knapp 6,5% zugelegt, während Tech-Schwergewicht Apple 2,4% dazugewonnen und so zum Anstieg des NASDAQ (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) beigetragen habe.Der gestrige Handelstag habe ein wenig an die Outperformance der großen Tech-Werte, den sogenannten Magnificent Seven, im vergangenen Jahr erinnert. Durch die Bank hätten die sieben Tech-Riesen am Montag zugelegt, nachdem sie zuletzt eine Schwächephase durchlaufen hätten. Dank Big Tech sei es für die technologielastigen Indices NASDAQ 100 (+2,11%) und S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) (+1,41%) ordentlich nach oben gegangen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) (+0,58) habe da nicht mithalten können, was vor allem an dem Kurseinbruch der Boeing-Aktie (-8%) (ISIN US0970231058/ WKN 850471) gelegen habe.