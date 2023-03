Berlin (www.aktiencheck.de) - Genau da, wo der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) auf keinen Fall durchrutschen durfte, waren die Käufer am Montag und Dienstag zur Stelle, so die Experten vom Online-Broker LYNX."Ein Hauch des Grusel-Szenarios von 2008 schwebte Ende vergangener Woche durch den New Yorker Times Square, wo die NASDAQ residiert. Banken, die kollabieren, Offizielle, die beschwichtigen und Behörden, die genaue Untersuchungen ankündigen, während Sparer beginnen, Angst um ihr Geld zu bekommen. So ähnlich ging es 2008 zu. Bislang gibt es keinen Grund, davon auszugehen, dass die Lawine so wie damals jetzt erst ins Rollen gekommen ist. Es gibt aber auch keinen Grund, dass man das sicher ausschließen könnte", so der Experte.Hinzu komme die Verunsicherung hinsichtlich der US-Notenbank. Die Experten würden sich die Mikrofone in die Hand geben, aber was jetzt der richtige Weg sei, darüber gebe es auffällig viele höchst konträre Ansichten. "Vor diesem Hintergrund dürfte es vielen Tradern unwohl geworden sein, als der NASDAQ 100 Anfang vergangener Woche an der oberen Begrenzung eines kurzfristigen Abwärtstrendkanals nach unten drehte und zum Wochenschluss knapp unter die 200-Tage-Linie fiel. Da dann entschlossen die Hand aufzuhalten, obwohl die Wegweisung in Sachen US-Notenbank erst heute in einer Woche erfolgen wird, wirkte gewagt. Aber nötig war es eben trotzdem, wenn man verhindern wollte, dass der Index ein kapital bärisches Signal aussendet." (15.03.2023/ac/a/m)