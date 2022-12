Ausblick: Nachdem das Aktienbarometer zweimal innerhalb von zwei Wochen beim Versuch, über die 12.000-Punkte-Barriere auszubrechen, gescheitert sei, sei das Aufwärtsmomentum vollständig zum Erliegen gekommen. Gleichzeitig habe sich das Chartbild mit dem Rückfall unter das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er Tief wieder eingetrübt.



Das Long-Szenario: Um sich gegen den Verkaufsdruck zu stemmen, müsste der NASDAQ 100 jetzt zurück über die Dezember-Abwärtstrendgerade und den kurzfristigen GD50 bei 11.403 steigen, um von dort Kurs auf das Mai-Tief (11.492) und das Volumenmaximum nehmen zu können. Sobald die Tech-Werte oberhalb von 11.500/11.550 aus dem Handel gehen würden, sollte der Re-Break mit weiteren Kursgewinnen, idealerweise bis in den Bereich des Oktober-Hochs bei 11.682, bestätigt werden. Darüber könnte ein Hochlauf an die 100-Tage-Linie bei 11.914 folgen, bevor es erneut um die 12.000er Barriere gehen würde. Anschließend wäre das Dezember-Hoch als nächster Widerstand zu nennen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite müsse dagegen zunächst auf die obere Kante der offenen Kurslücke vom 10. November bei 11.236 geachtet werden. Ein vollständiges Gap-Close würde einen Rücksetzer bis 10.798 bedeuten, zuvor sollten allerdings noch das Juni-Tief bei 11.037 und die runde 11.000er Marke stützend wirken. Unterhalb von 10.798 würde sich das November-Tief bei 10.632 als Unterstützung anbieten, bevor der nächste Halt am bisherigen 2022er Jahrestief vom 13. Oktober bei 10.441 als Haltepunkt infrage käme. (19.12.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Während der NASDAQ 100 zuletzt im Bereich des Volumenmaximums rund um 11.500/11.550 seitwärts gelaufen war, kam am vergangenen Dienstag wieder Bewegung in die Tech-Werte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Auf die US-Inflationszahlen habe der Tech-Index zunächst mit einem deutlichen Kurssprung auf das neue Dezember-Hoch bei 12.166 reagiert, habe die starke Aufwärtsdynamik allerdings nicht über die Zeit retten können. Ab Mittwoch seien die Notierungen wieder nach unten abgedreht und im Tief bis auf 11.176 Zähler gefallen, was einem neuen Monatstief und dem niedrigsten Stand seit dem 9. November entspreche. Mit dem Schlusskurs bei 11.244 sei der NASDAQ 100 zudem klar unter das Volumenmaximum zurückgefallen.