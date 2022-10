Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der heutige Tag sowie die nächsten beiden Tage könnten für den US-Tech-Sektor von entscheidender Bedeutung sein, da fünf Mega-Tech-Unternehmen ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 veröffentlichen werden, so die Experten von XTB. Alphabet und Microsoft - würden heute nach Börsenschluss an der Wall Street veröffentlicht. Meta Platforms werde morgen nach Börsenschluss berichten, während Amazon und Apple am Donnerstag, ebenfalls nach Börsenschluss, berichten würden. Die Berichte dieser Aktiengruppe könnten den Ton für den breiteren Tech-Sektor angeben.Einige der bereits veröffentlichten Berichte, wie der von Snap , würden darauf hindeuten, dass die werbebezogenen Geschäfte zu kämpfen hätten, was bedeute, dass Alphabet und Meta ein schlechtes Quartal bevorstehen könnte. Gestern sei bekannt geworden, dass Apple die Preise für seine Dienste erhöhen werde. Was Amazon betreffe, so werde der Bericht zeigen, wie sich der Verbraucher angesichts der zunehmenden makroökonomischen Unsicherheit und der steigenden Inflation verhalte. Die Berichte von Amazon und Microsoft würden einen Ausblick auf den Cloud-Sektor geben.Ein Blick auf den NASDAQ 100 im H4-Chart zeige, dass der Index einen Ausbruch über die obere Grenze einer lokalen Marktgeometrie vollziehe. Etwas oberhalb dieser Hürde befinde sich jedoch ein weiterer wichtiger Widerstand - der 200er SMA. Folglich könne der gesamte Bereich um die 11.500-Punkte-Marke als ein wichtiger Widerstand angesehen werden. Sollte man einen Durchbruch darüber sehen, könnte das nächste Ziel für die Bullen das 38,2%-Retracement des Mitte August gestarteten Abwärtsimpulses im Bereich von 11.725 Punkten sein. (25.10.2022/ac/a/m)