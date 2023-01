Ausblick: Durch den Trendwechsel und den Ausbruch über die 12.000er Barriere könnten jetzt neue Impulse auf der Oberseite freigesetzt werden.



Das Long-Szenario: Mit dem fast punktgenauen Schlusskurs am Dezember-Hoch (12.166) habe der NASDAQ 100 nun gute Chancen, einen Hochlauf an die untere Kante des offenen Gaps vom 13. September bei 12.420 zu lancieren. Zuvor sollte allerdings noch das Top vom Freitag überboten werden. Komme es anschließend zu einem Gap-Close - was bei 12.740 der Fall wäre - könnte auch das September-Hoch bei 12.753 überwunden werden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite liege mit dem GD200 und der 12.000er Barriere nun eine massive Doppelunterstützung vor. Falle der Index jedoch unter diesen Halt und damit in den Abwärtstrend zurück, könnte es zunächst bis an das Verlaufshoch vom vergangenen Montag bei 11.919 gehen, bevor das Oktober-Top bei 11.682 als mögliche Unterstützung nachrücken würde. Weite sich der Rücksetzer anschließend aus, müsste mit einem Test des Volumenmaximums bei 11.550/11.500 gerechnet werden, wobei diese Auffangzone zusätzlich vom Mai-Tief bei 11.492 sowie vom GD50 (11.470) und der mittelfristigen 100-Tage-Linie (11.450) verstärkt werde. (30.01.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 hat am Freitag den Ausbruch über die 12.000er Barriere mit Kursgewinnen von 1% bestätigt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Mit dem Schlusskurs vom Donnerstag bei 12.051 Punkten hätten die Tech-Werte nicht nur den Ausbruch über die runde 12.000er Barriere unter Dach und Fach bringen können. Gleichzeitig sei auch der Sprung über die langfristige 200-Tage-Linie geglückt, die erstmals seit Anfang April 2022 habe überkreuzt werden können. Sowohl der Break als auch der Wechsel in den formalen Aufwärtstrend seien am Freitag mit einer festeren Sitzung bestätigt worden. In der Spitze sei der Index mit 12.248 auf ein neues Monatshoch gestiegen und habe per Saldo 1% zugelegt.