Für ihn lasse dieses Zusammentreffen von Wendepunkten und für große Adressen wichtigen Terminen wie Terminmarkt-Abrechnung und Monats- bzw. Quartalsenden den Schluss zu: "Die Big Player sind derzeit offenbar imstande, alleine aufgrund der gewaltigen Menge des hier bewegten Kapitals Trends zu erschaffen, aufrechtzuerhalten und, wenn es ihnen opportun erscheint, eben auch zu beenden bzw. zu drehen. Jetzt beginnt ein neues Quartal und ein neues Halbjahr, es geht also um die Frage: Agiert man dort weiter Long oder könnte es sein, dass das Sommerquartal, wie es nicht selten passiert, ein für die Bullen unerfreuliches wird?"



Letzteres sollte man dem Experten zufolge zumindest nicht ausschließen. "Dass der NASDAQ 100 zu solchen Stichtagen wie dem Quartalsultimo stark daherkommt, hat nicht viel zu sagen. Erst, wenn er nicht nur in den ersten zwei, drei Tagen dieses neuen Quartals weiter zulegt, sondern auch darüber hinaus aufwärts tendiert, könnte man vermuten, dass man bei den Großen auch im dritten Quartal auf Hausse setzt. Dann, wenn der Index noch ein wenig weiter zulegt und diese Gewinne halten kann, wäre er nach oben in Richtung des bisherigen Rekordhochs bei 16.764,86 Punkten frei, wie unser Chart auf Wochenbasis zeigt. Aber dort sieht man auch: Um zügig weiter steigende Kurse kommt man jetzt auch gar nicht herum, damit der Weg ans alte Rekordhoch frei würde. Denn der NASDAQ 100 ist jetzt an die massiv wirkende Widerstandszone zwischen grob 15.200 und 15.500 Punkten herangelaufen, zugleich ist der Index auf markttechnischer Ebene auf Wochenbasis überkauft."



Dass der letzte Schwung von diesem "KI-Hype" ausgegangen sei, bei dem man einige Index-Schwergewichte extrem durch die Decke gekauft habe, ohne absehen zu können, wie sich die Erfolgsaussichten und die Relation Gewinn zu Kostenaufwand für den Bereich "KI" wirklich darstellen würden, mahne dabei zur Vorsicht. Dass solche Himmelsstürmer wie NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA), Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) oder Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) bereits jetzt überzogen gelaufen sein könnten, mache für den Index die Luft nach oben insgesamt dünner. "Grundsätzlich vorhanden wäre sie zwar trotzdem. Aber da die nächste, markantere Supportlinie erst bei 13.720 Punkten warten würde, sollte man besser erst einmal abwarten, ob diese jetzt attackierte Zone 15.200/15.500 Punkte wirklich überboten wird, bevor man über Zukäufe Long nachdenkt." (03.07.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Das Jahres-Verlaufshoch erreichte der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) nicht zufällig genau am Tag der Terminmarkt-Abrechnung, zum Halbjahresultimo wurde dieses Zwischenhoch wieder angelaufen, so die Experten vom Online-Broker LYNX.Sei das der Anlauf zu neuen Jahreshochs oder stehe die Rally im Gegenteil vor dem Ende? Diese Frage erörtere Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Pünktlich zu Beginn des Jahres 2023 sei der NASDAQ 100 durchgestartet. Zuvor habe es bei DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) eine Aufwärtswende genau zu Beginn des vierten Quartals gegeben, nur die Tech-Aktien der NASDAQ 100 sei weiter gefallen. Ein Quartal später habe sich das also geändert. Seither gehe es wie auf Schienen aufwärts. "Aber bei NASDAQ 100 ebenso wie bei den anderen großen Indices fiel auf, dass das Momentum der Hausse genau in dem Moment endete, als am 16. Juni an der Terminbörse die Optionen und Futures abgerechnet wurden. Und die Käufe setzten rechtzeitig wieder ein, um zum Quartals- und Halbjahresende eine ideal starke Performance zu erzielen, die ein perfektes Werbeargument für die institutionellen Investoren bietet, die davon leben, Geld der Anleger einzusammeln", fasse Gehrt die Situation zusammen.