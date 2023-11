Paris (www.aktiencheck.de) - Zwischen dem Tief vom 26. Oktober und Mitte dieser Woche legte der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mehr als 1.700 Punkte zu, so die Experten von BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Inflationsdaten als zusätzlicher TriggerMit 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat seien die US-Verbraucherpreise weniger stark gestiegen als von Ökonomen erwartet, die mit 3,3 Prozent gerechnet hätttten. An der Wall Street rechne nun fast niemand mehr mit weiteren Zinserhöhungen. Gute Nachrichten für den NASDAQ 100, der schon in der Vergangenheit meist sehr freundlich auf eine Zinspause reagiert habe. Gerade Wachstumswerte würden nämlich vor allem von der Fantasie hoher Gewinne in der Zukunft getragen. Daher seien die künftigen Erträge bei tieferen Diskontierungszinsen in der Gegenwart mehr wert und würden eine höhere Bewertung rechtfertigen. Zudem würden sich die Refinanzierungsbedingungen der häufig hoch verschuldeten Technologieunternehmen verbessern. Ein neues Jahreshoch könnte also nur noch eine Frage der Zeit sein. (17.11.2023/ac/a/m)