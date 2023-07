Ausblick: Als Folge des jüngsten Rücksetzers sei der NASDAQ 100 jetzt dazu gezwungen, für einen Ausbruch über die 16.000er Marke noch einmal neuen Anlauf zu nehmen.



Das Long-Szenario: Um sich wieder nach oben orientieren zu können, sollte sich der Index im ersten Schritt an der oberen Begrenzung der offenen Kurslücke vom 13. Juli nach oben abdrücken und anschließend über das 2021er September-Top bei 15.701 steigen. Oberhalb dieser Hürde würden das Verlaufshoch vom 14. Juli bei 15.720 und das Top vom vergangenen Montag bei 15.746 in den Fokus rücken, bevor es darüber schließlich um das amtierende Jahreshoch und die 16.000er Barriere gehen würde.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hätten sich die Haltestellen nach den jüngsten Kursverlusten entsprechend verschoben. Setze der NASDAQ 100 seine Abwärtsbewegung fort, könnte zunächst das Gap vom 13. Juli bei 15.307 Punkten geschlossen werden. Würden die Kurse danach nicht nach oben abdrehen - Stichwort Gap-Close -, müsste mit einer Ausweitung der Verkäufe in Richtung des Zwischenhochs vom 16. Juni bei 15.285 bzw. des Tops vom 5. Juli bei 15.275 Zählern gerechnet werden. Der nächste charttechnische Halt wäre dann im Bereich der runden 15.000er Marke zu finden. (24.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 konnte vor dem Wochenende keine neuen Akzente mehr setzen und fiel um 0,3% zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die Tech-Werte am Mittwoch noch bis auf das neue Jahreshoch bei 15.932 gestiegen seien, seien die Notierungen in den beiden Folgesitzungen nach unten abgedreht. Dabei habe das Aktienbarometer am Donnerstag 2,3% eingebüßt und sei unter die 15.500er Schwelle zurückgefallen. Am Freitag seien schließlich weitere Abgaben hinzugekommen - im Tief sei es bis auf 15.411 Zähler und damit auf den niedrigsten Stand der gesamten Handelswoche hinunter gegangen -, sodass der Index auf Wochensicht ein Minus von 0,9% habe verbuchen müssen.